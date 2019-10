Queen-hit ‘Bohemian Rhapsody’ voor derde jaar op rij op 1 in Top 2000 van Joe KD

04 oktober 2019

19u00

Bron: JOE 0 Muziek De Top 2000 van Joe kent z’n nummer 1. Voor het derde jaar op rij is dat ‘Bohemian Rhapsody’ van Queen. De top 3 wordt vervolledigd door ABBA met ‘Dancing Queen’ en ‘Child in Time’ van Deep Purple. De hoogste nieuwkomer staat op 6, namelijk ‘Hoe Het Danst’ van Marco Borsato en z’n Nederlandse kompanen Davina Michelle en Armin Van Buuren.

Het is de eerste keer dat een nieuw nummer zo hoog eindigt in de Top 2000. Het succes van dit nummer laat zich ook voelen in de oudere singles van Marco Borsato. ‘Rood’ staat opnieuw in de top 100, ‘Zij’ stijgt van 256 naar 115 en ‘Dochters’ stijgt zelfs meer dan 1000 plaatsen, van 1194 naar 134. Naast Marco Borsato is Lady Gaga een andere opvallende nieuwkomer en daar heeft haar eerste filmrol alles mee te maken. Samen met Bradley Cooper komt ze binnen op 58 met ‘Shallow’. ‘Always Remember Us This Way’ eindigt op nummer 151.

Clouseau blijft de populairste Belgische Band met 22 nummers in de Top 2000. Er is wel wat geschoven in de nummers, zo stemmen de Joe-luisteraars ‘Brandweer’ en ‘Ik wil vannacht bij je slapen’ nieuw in de lijst. ‘Anne’ en ‘Daar gaat ze’ maken dit jaar plaats voor ‘Afscheid van een vriend’ en ‘Nobelprijs’.