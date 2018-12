Queen-gitarist Brian May eert NASA-sonde met nieuw nummer MVO

21 december 2018

Naar aanleiding van een nakend record heeft de Britse gitarist Brian May een nieuw nummer gemaakt om hulde te brengen aan een sonde van het Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA.

Op 1 januari scheert de sonde New Horizons langs een object dat de naam Ultima Thule kreeg. Het bevindt zich op meer dan zes miljard km van ons, 1,6 miljard km verder dan de baan van de dwergplaneet Pluto in de Kuipergordel. Nooit tevoren vloog een ruimtetuig zover van ons voorbij een hemellichaam.

Een wetenschapper van de NASA heeft de gitarist van Queen gevraagd voor de gelegenheid een stukje muziek te brouwen. En de 71-jarige astrofysicus, die May ook is, stemde daarmee in. Met nieuwjaarsdag gooit hij zijn compositie “New Horizons” te grabbel. Meteen ook zijn eerste solosingle sinds 1998.

“Deze twee aspecten van mijn leven, astronomie en muziek, verenigen was een interessante uitdaging”, zegt May in een communiqué waarin hij tevens hulde brengt aan het nakende record.

Voor wie niet kan wachten: een stukje van het nummer, waarin de stem van de overleden astrofysicus Stephen Hawking boven de gitaar te horen is, is te vinden op de website van May.