Queen + Adam Lambert komt opnieuw naar België, maar wie is die vervanger van Freddie Mercury nu precies? MVO

03 oktober 2019

12u00 2 Muziek Het zijn grote schoenen om te vullen, daar bestaat geen twijfel over. Toch wordt Adam Lambert wereldwijd door zelfs de grootste superfans aanvaard als de vervanger van Queen-frontman Freddie Mercury. Maar waar komt Adam precies vandaan? In ons land is hij een relatief nieuw gezicht, maar de zanger heeft al een bewogen carrière achter de rug.

De 37-jarige frontman is afkomstig van Indianapolis, Indiana. Zijn familie verhuisde kort na zijn geboorte echter al naar San Diego, Californië. Van kids af aan had hij een voorliefde voor het podium en vond je hem bij zowat elke talentenjacht. “Mijn ouders schreven me op mijn tiende in voor een theatergroep, omdat ik hyperactief was en veel lawaai maakte”, zegt hij daar lachend over in een interview. “Het was een soort uitlaatklep. Ik vond het geweldig.”

Hij ging naar school op de San Diego’s Mt. Carmel High School, waar hij lid was van het koor, de theatergroep én de jazzband. Thuis kreeg hij privélessen om zijn stem nog beter te leren gebruiken en het duurde niet lang eer hij in lokale theaterproducties te zien was. Hij ging welgeteld vijf weken naar de hogeschool in Orange County, voor hij besliste dat muziek zijn passie was en dat hij daarin verder wilde gaan. Hij verhuisde naar Los Angeles in de hoop het daar te maken als performer, maar tijdens zijn eerste jaren in de stad moest hij verschillende niet muziek-gerelateerde jobs aannemen om rond te komen.

Musical

Tegen 2004 had hij naam gemaakt in de regio. Zo kreeg hij onder andere rolletjes in ‘Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat’, ‘Grease’ en ‘Chess’. Hij was ook te zien in ‘The Commandments’, samen met acteur Val Kilmer. In 2005 kreeg hij een grote rol te pakken als understudy in de musical ‘Wicked’.

American Idol

Zijn grote doorbraak kwam er in 2009, toen hij meedeed aan het achtste seizoen van ‘American Idol’. Opvallend is dat hij al tijdens zijn eerste auditie een nummer van Queen zong: ‘Bohemian Rhapsody’. “Ik ben een grote fan”, zei hij. Dankzij zijn indrukwekkende vocale capaciteit en zijn dramatische flair sprong hij er meteen uit. Voor zijn versie van het nummer ‘Mad World’, kreeg hij zelfs een staande ovatie van het strengste jurylid: Simon Cowell. De media was in de ban van zijn stem én zijn dikke laag mascara en vergeleek hem destijds maar al te graag met groten uit het vak, zoals Gene Simmons - en ja, ook Freddie Mercury.

(lees verder onder video)

Hij schopte het tot in de finale van het programma, maar moest op het laatste nippertje onderdoen voor underdog Kris Allen - volgens velen enkel vanwege Adam z’n seksualiteit. Hij stak het namelijk niet onder stoelen of banken dat hij op mannen viel en dat deed de platenfirma vrezen dat hij niet populair genoeg zou zijn bij het grote publiek. Dat draaide even anders uit.

Albums

Nog in datzelfde jaar bracht Adam in november alsnog zijn eerste album op de markt, genaamd ‘Take One’. Die plaat werd op de voet gevolgd door het album ‘For Your Entertainment’, met releasedata die slechts weken uit elkaar lagen. Op die laatste was onder andere het nummer ‘Whataya Want From Me’ te horen, dat ook in ons land een radiohit werd.

‘For Your Entertainment’ werd een bestseller, die op 3 binnenkwam in de Billboard 200-lijst. In 2010 werd Adam genomineerd voor zijn eerste Grammy Award. Het album ‘Trespassing’, dat hij uitbracht in mei 2012, kwam op 1 binnen in de Billboard Top 200. Er waren meer dan 100.000 exemplaren verkocht tegen juni. ‘The Original High’ (2015) werd een gouden plaat.

Queen

Lambert was al maatjes met Brain May en Roger Taylor sinds het moment dat hij samen met hen mocht optreden in de finale van ‘American Idol’. Insiders spraken over “een onmiddellijke klik” tussen de rockers en de toen nog 26-jarige Adam. Sindsdien was Lambert te pas en te onpas samen met hen op het podium te zien. Het was de start van een lange samenwerking. In 2011 trad Adam met Queen op tijdens de MTV Europe Awards en in het daaropvolgende jaar gingen ze eindelijk samen op tournee. Dit jaar maakte Lambert de cirkel rond door op te treden tijdens de finale van het huidige ‘American Idol’-seizoen. Hij zong er het nummer ‘Bohemian Rhapsody’, waarmee hij destijds de auditie deed die zijn leven veranderde.

Kritiek

Hoewel de meeste fans geen probleem hebben met een vervanger voor Mercury, zijn er toch enkelen bij wie het schoentje wringt. Sommigen zijn van mening dat Lambert te ver afwijkt van Freddie z'n stijl, en dat de band beter met een imitator op tour was gegaan. Bryan May is daar niet over te spreken.

“Hier zie je het moderne wonder zonder wie Queen, zeker weten, niet meer op het hoogste niveau zou staan”, schreef Brian May deze zomer op Instagram, bij een foto van Adam Lambert en zichzelf. “Adam Lambert krijgt nog maar net de erkenning van het grote publiek als het echte fenomeen dat hij is. Hij heeft een stem uit de duizend en is een gepassioneerd en onverbiddelijke perfectionist. Hij is de reden dat we als rockband nog steeds de kop boven water houden en nieuwe uitdagingen kunnen aangaan. En wat meer is ... hij is vriendelijk. Dat betekent heel veel wanneer je op tournee bent. Freddie zou hem zeker goedkeuren.”

“Ik zal dit maar één keer zeggen, aan die paar mensen die niet helder meer kunnen denken. Beeld je gewoon eens in hoe verschrikkelijk het voor mij en Roger (Taylor, red.) zou zijn om met een Freddie-imitator op tournee te gaan. Iedereen die dat zelfs maar suggereert, hoort hier niet. Aan het meerendeel van de mensen: bedankt om zo respectvol te zijn tegenover Adam. Door hem te steunen, steunen jullie het nalatenschap van Queen. Niets blijft eeuwig duren. Dit is een kostbaar moment. Het komt nooit meer terug.”

Op 27 mei 2020 staat Queen met Adam Lambert in het Sportpaleis.