Qmusic grootste radiozender bij 18- tot 54-jarigen MC

19 december 2019

00u00 0 Muziek Met 13,8% marktaandeel is Qmusic afgetekend de tweede grootste radiozender in Vlaanderen. Dat blijkt uit de nieuwe CIM-luistercijfers voor de periode van 1 juli tot 31 oktober van dit jaar.

Radio 2 blijft het populairst (28,4%), maar bereikt vooral luisteraars ouder dan 54. In de commerciële doelgroepen daaronder (18-34, 18-44 en 18-54 jaar) is Qmusic de favoriete radiozender. In die laatste doelgroep haalt Q zelfs 21,1% marktaandeel. Daardoor is het verschil met concurrent StuBru beduidend toegenomen, al stijgt Studio Brussel licht naar 10,4%. MNM, de andere VRT-jongerenzender, zakt dan weer tot 10,1%.

Ook Joe klokt af met goede cijfers. De kleine broer van Qmusic, die luisteraars tussen 35 en 54 jaar wil bereiken, stijgt van 12,3 naar 13% in die doelgroep. Concurrent Nostalgie krijgt klappen. Die zender haalde er vorig jaar nog 10,5% en moet het nu stellen met 6,3%.

Ook het jonge NRJ doet het niet goed. De zender zakt naar een globaal marktaandeel van 0,2%. (MC)