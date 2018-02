Pukkelpop stelt met housefestival Garnizoen zijn kleine broertje voor DBJ

15 februari 2018

08u51 0 Muziek Pukkelpoporganisator Chokri Mahassine stelt vandaag Garnizoen voor, een nieuw housefestival op 21 april in Diest. Het wordt geen openluchtfestival zoals Pukkelpop, maar een indoor dancefeest in twee hangars. Garnizoen kan 2.000 feestvierders ontvangen, tickets kosten 20 euro.

Het concept is geïnspireerd door de befaamde Warehouse-nachtclub in Chicago waar de housemuziek ontstond. Op de affiche van de technohangar staan namen als Sam Paganini, Dense & Pika, Haeken en Linear Straight. Op de tweede locatie, waar house centraal staat, komen onder meert dj's als Dan Shake, Kiani & His Legion B2B Bjeor en Kong.

"In een muzieklandschap waar "meer, groter en bombastischer" vaak de norm is, kiezen we er bewust voor om met Garnizoen te gaan voor betaalbaar en laagdrempelig", benadrukt organisator Chokri Mahassine. "Onze ambities zijn groot in de zin van programmatie, samenwerkingen en naamsbekendheid. Qua publiek en capaciteit liggen de ambities lokaal en willen we vooral ook kiezen voor kwaliteit boven kwantiteit."