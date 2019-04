Pukkelpop kondigt 19 nieuwe namen aan, waaronder A Day To Remember en Gossip KD

04 april 2019

16u24

Bron: Pukkelpop 1 Muziek Pukkelpop heeft zonet 19 nieuwe namen gelost van artiesten die zullen optreden op het festival. Onder andere de Amerikaanse band Gossip, rockband A Day To Remember en gitarist Johnny Marr zullen het beste van zichzelf geven op de wei in Kiewit.

Voor Gossip, de band die opgebouwd is rond Beth Ditto, is het de eerste keer sinds 2012 dat de volledige samenstelling van de groep weer op het podium staat. Het is tevens hun eerste keer op Pukkelpop. Ze vieren trouwens ook de tiende verjaardag van hun doorbraakalbum ‘Music For Men’. Het immens populaire A Day To Remember stond wel al eerder op het podium van Pukkelpop, al dateert de laatste keer ondertussen al van 2014.

Op vrijdag 16 augustus staan YBN Nahmir, Dounia, Jeremy Zuck en The Comet Is Coming op de bekendste wei van Kiewit. Ook MDC III treedt dan op. Een dag later is het de beurt aan Gossip, TheColorGrey, Compact Disk Dummies, Channel Tres en Mella Dee. Zondag 18 augustus is het aan A Day To Remember, Johnny Marr, Airbourne en Simple Creatures. Girl In Red, LYZZA, Curtis Alto en het Nederlandse electronicaduo Weval treden dan op.

Clairo en Joji, twee artiesten die eerder al werden aangekondigd, laten ondertussen weten dat ze alsnog verstek zullen moeten geven voor het festival. Pennywise blijft wel op de affiche staan, maar verschuift van datum. Het geplande optreden op vrijdag 16 augustus schuift twee dagen op.

Tickets bestel je via www. pukkelpop.be en www.proximusgoformusic.be.