Publiek beslist op nieuwe tournee Tom Helsen SDE

01 oktober 2019

08u13 0 Muziek Wie naar de nieuwe tournee van Tom Helsen (43) gaat kijken, mag zich aan nieuw werk verwachten, maar ook aan een hoop (erg) oude nummers. De playlist werd namelijk samengesteld door het publiek.

Klant is koning, moet Tom Helsen gedacht hebben en dus mochten zijn fans helpen om de playlist van zijn nieuwe tournee samen te stellen. Klassiekers als ‘Sun In Her Eyes’ en ‘Supermodel’ worden dan ook met veel plezier door Helsen, die alleen op het podium staat, nog eens van onder het stof gehaald. Maar er is ook ruimte voor nieuw werk, want de muzikant stelt meteen ook zijn nieuwe plaat ‘Seven’ voor. Daarop staat ook het duet ‘If’, met de nog onbekende zangeres Janne Blommaert. Zij werd uit meer dan 1200 kandidaten uitgekozen om samen met Helsen een nummer in te zingen.