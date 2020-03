Public Enemy staat op splitten vanwege ... Bernie Sanders SDE

04 maart 2020

12u27 0 Muziek De Amerikaanse hiphopgroep Public Enemy heeft bandlid Flavor Flav (60) ontslagen na een uit de hand gelopen ruzie om presidentskandidaat Bernie Sanders (78). Dat is althans de bedoeling, want Flavor Flav laat zich niet zomaar doen: “Zonder mij kan Public Enemy niet blijven bestaan", klinkt het.

Zondag lieten Chuck D, DJ Lord en Professor Griff weten dat Flavor Flav niet langer deel zal uitmaken van Public Enemy. “We bedanken hem voor zijn jarenlange trouwe dienst en wensen hem het beste", klonk het in een mededeling. De beslissing komt er na een ruzie om de Amerikaanse presidentskandidaat Bernie Sanders. Public Enemy zou binnenkort op een bijeenkomst in Los Angeles voor hem gaan optreden, maar Flavor Flav - die zich achter nog geen enkele presidentskandidaat heeft geschaard - zou daar niet bij zijn. Vrijdag stuurde hij een aanmaning naar het team van Sanders om alle vermeldingen van Public Enemy weg te halen. Maar daar kon de rest van de groep dan weer niet mee lachen, met het gekende gevolg.

Op Twitter haalde Flav maandag uit naar zijn ex-collega’s, en Chuck D in het bijzonder. “Chuck, is dit een grap? Vanwege Bernie Sanders? Je wil iets dat we gedurende 35 jaar hebben opgebouwd, vernietigen vanwege politiek? Allemaal omdat ik een bepaalde kandidaat niet wil steunen. Ik ben zo teleurgesteld in jou en je beslissingen. En nee, ik heb geen rechtszaak aangespannen. Ik heb het campagneteam van Bernie Sanders gevraagd om de misleidende marketing aan te passen. Dat is alles.” En hij vervolgt: “Ik ben je medewerker niet, ik ben je partner. Je kan me niet ontslaan. Er is geen Public Enemy zonder Flavor Flav.”

(Lees verder onder de foto.)

Geld en drugs

Maar Chuck moest niets weten van Flavs argumenten. “Als er geld mee gemoeid was, dan zou Flav vooraan gestaan hebben. Hij wil gewoon geen gratis benefietshows doen. De eerste keer dat hij me een proces aandeed, liet ik hem opnieuw in de groep. Vrijdag werd ik opnieuw aangeklaagd, dus nu mag hij thuisblijven. Hij zou beter naar rehab gaan.” Dat maakte Flav nog kwader: “Ik gebruik geen drugs, ik ben al tien jaar nuchter", schreef hij op Twitter. “Ik heb gekampt met verslavingen en zoals miljoenen Amerikanen weet ik welke tol dat eist. Chuck, je weet beter dan hierover te liegen.”

Reactie

In een interview met TMZ heeft Flavor Flav nu nog eens gereageerd op de gebeurtenissen. Hij blijft volhouden dat de groep hem niet kan ontslagen en dat hij geen ruzie wil. “Ik doe niet aan politiek. Chuck D is de politicus van de groep, en ik degene die met de komische verbale kwinkslagen voor entertainment zorgt. We bouwen al meer dan 35 jaar aan dit nalatenschap, en ik wil dat het doorgaat. Ik wil echt Public Enemy behouden, en de enige manier waarop dit blijft bestaan is met mij en Chuck. Zonder Chuck kan het niet. Zonder mij kan het ook niet,” aldus Flav in zijn reactie.