Public Enemy na ruzie opnieuw herenigd voor protestsong tegen Trump

22 juni 2020

17u53 0 Muziek In maart hadden Flavor Flav (61) en Chuck D (59), twee leden van rapgroep Public Enemy, nog serieuze ruzie met elkaar omdat de eerste niet wilde optreden op een rally van Democratisch politicus Bernie Sanders (78). Maar het lijkt erop dat ze elkaar opnieuw gevonden hebben in hun onvrede over president Donald Trump (74).

Na 35 jaar leek er in maart een vroegtijdig en onverwacht einde te komen aan Public Enemy. Flavor Flav zou ontslagen zijn, klonk het toen in een mededeling van de band. De reden? Hij wilde niet mee gaan optreden op een bijeenkomst van Bernie Sanders én had een aanmaning naar het team van de presidentskandidaat gestuurd om alle vermeldingen van Public Enemy weg te halen.

Maar het lijkt er nu toch op dat de plooien opnieuw zijn gladgestreken. De heren brachten namelijk een nieuw nummer uit. Een protestsong, ‘State of The Union (STFU)’, gericht tegen huidig president Donald Trump. Ze hopen namelijk allebei dat die niet herverkozen wordt. "Onze gezamenlijke stemmen worden steeds luider", laat Chuck D in een verklaring optekenen. "De hele wereld staat aan onze kant, maar het is niet genoeg om alleen maar over verandering te praten. Je moet komen opdagen en verandering eisen." Hij roept de Amerikanen dan ook op te gaan stemmen. "Jullie moeten gaan stemmen alsof je leven ervan afhangt. Dat doet het namelijk ook.”

