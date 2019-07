Psy ondervraagd door politie over schandaal in K-popwereld SD

01 juli 2019

De K-popwereld staat momenteel in rep en roer: een groot schandaal laat de Zuid-Koreaanse muziekindustrie op zijn grondvesten daveren. Popsterren en zakenlui zouden betrokken zijn bij omkoping, belastingontduiking en zelfs prostitutie. Ook Psy (41), die een wereldhit scoorde met 'Gangnam Style', blijkt betrokken partij. Hij werd opgeroepen om te getuigen in de zaak.

Het draait allemaal om Yang Hyunsuk, die platenlabel YG Entertainment oprichtte. Daar zit onder andere de bekende K-Popgroep BlackPink bij. In juli 2014 zou Hyunsuk een etentje georganiseerd hebben voor buitenlandse investeerders en prostituees voor hen voorzien hebben - wat illegaal is. Ook de in ongenade gevallen Maleisische zakenman Jho Low - die gezocht wordt in Maleisië, Singapore en de Verenigde Staten - was aanwezig.

Psy zat tot mei 2018 ook bij YG Entertainment en is goed bevriend met Yang. Ze gingen samen naar het bewuste feestje. Vandaar dat de politie hem nu als getuige wil ondervragen. Op Instagram schreef Psy al dat Jho Lo effectief een vriend van hem is. “Jho Low was best actief in de showbusiness in Hollywood in de periode dat ik hem kende”, schreef hij. Hij laat ook weten dat hij Low aan Yang voorstelde. Hij voegde eraan toe dat hij en Yang het etentje echter snel verlieten.

Ondervraging

Verdachte Yang werd vorige week negen uur lang ondervraagd. Hij ontkent alle aanklachten van prostitutiebemiddeling, belastingontduiking en het toedekken van een drugschandaal. Op 14 juni liet hij wel weten dat hij aftrad als CEO van YG Entertainment om de reputatie van zijn artiesten te beschermen.

Verschillende K-popartiesten liggen ook onder vuur in het uitgebreide schandaal: B.I. (de voormalige rapper van de groep iKON) wordt ervan beschuldigd dat hij drugs probeerde te bemachtigen, Seungri (ex-lid van Big Bang) verdween uit de spotlights nadat aan het licht kwam dat hij in de nachtclub Burning Sun prostituees regelde.

President Moon Jae-in riep al op tot een grondig onderzoek.