Proximus-topvrouw Dominique Leroy vraagt Voetbalbond af te zien van rapper Damso voor WK-hymne Rode Duivels rvl

08 maart 2018

15u43

Bron: Belga 29 Muziek Dominique Leroy, de CEO van Proximus, sponsor van de Rode Duivels, kan zich niet vinden in de keuze van de Voetbalbond om de Brusselse rapper Damso het WK-lied voor de Rode Duivels te laten schrijven. Ze zal er bij de Belgsiche voetbalbond op aandringen die beslissing ongedaan te maken. Dat heeft minister van Telecom Alexander De Croo (Open Vld) donderdag in de Kamer aangekondigd. Proximus is één van de sponsors van de Voetbalbond.

De Brusselse rapper met Afrikaanse roots Damso kwam gisteren (opnieuw) onder vuur na een oproep van de Vrouwenraad aan de sponsors van de Rode Duivels om zich tegen Damso uit te spreken als uitvoerder van de officiële WK-hymne van de nationale ploeg voor het WK van dit jaar in Rusland. Reden is volgens de Vrouwenraad zijn vrouwonvriendelijke teksten in eerdere songs.

Grote sponsors van de Rode Duivels, zoals AB Inbev, Proximus en ING, hadden wel oren naar die oproep en stelden zich openlijk vragen bij de keuze voor Damso, maar de voetbalbond wou van geen wijken weten en stuurde gisterenavond nog een statement de wereld in waarin het de verdediging van Damso op zich nam. Daarin noemde het de Brusselse rapper "een voorbeeld van integratie". De KBVB maakte ook meteen duidelijk dat het bij zijn keuze voor Damso bleef. Wel zou het alle sponsors (nogmaals) uitleggen waarom de KBVB de keuze voor Damso gemaakt heeft.

Vandaag, nog geen 24 uur later, dringt Dominique Leroy, topvrouw van Proximus, dat sponsor is van de Rode Duivels, nogmaals aan bij de Belgische voetbalbond om af te zien van Damso voor het WK-lied van dit jaar. Het is voorlopig onduidelijk of de voetbalbond alsnog overstag gaat.