Proficiat! Axelle Red wordt 50 DBJ

15 februari 2018

11u28 0

Je zou het haar niet geven, maar Axelle Red is vandaag 50 geworden. De Hasseltse singer-songwriter begon haar carrière op piepjonge leeftijd en is uitgegroeid tot een van de grote namen in de muziekwereld. Het eerste studioalbum van Axelle Red verscheen in 1993 onder de naam "Sans plus attendre". Ze verkocht maar liefst 600.000 terwijl ze haar studies in de rechten aan de VUB afwerkte. Ondertussen won ze talloze prijzen in binnen- en buitenland.