Producer Avicii hint op release nieuwe single 'Heaven', samen met Coldplay

08 augustus 2018

De single 'Heaven', die de in april overleden dj Avicii maakte met Coldplay-frontman Chris Martin, komt mogelijk binnenkort uit. Producer Carl Falk, die jarenlang samenwerkte met Avicii, legt momenteel de laatste hand aan het nummer, zo liet hij doorschemeren op Instagram.

In een inmiddels verwijderde post vertelde Falk dat hij probeerde een aantal nummers van Avicii af te maken, waaronder 'Heaven'. Dat voelde volgens hem "vreemd" en "emotioneel" om het zonder zijn goede vriend te doen. "Het is niet hetzelfde zonder jou aan mijn zijde. Ik mis het dat je al hangend over mijn schouder twijfelde aan elk klein dingetje en detail in een liedje."

Na de dood van Avicii doken er al verschillende versies van 'Heaven' op op internet. Van een officiële release kwam het echter niet. Volgens Zweedse media had Avicii nog ruim tweehonderd onuitgebracht nummers op de plank liggen toen hij stierf.