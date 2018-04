Prince maakte exclusieve versie van 'Nothing Compares 2 U' die nu pas is uitgegeven, mét ongeziene beelden MVO

Bron: Warner Music 0 Muziek The Prince Estate kondigt in samenwerking met Warner Bros. Records de release van de originele versie van de iconische song 'Nothing Compares 2 U' aan. Deze onuitgegeven versie werd opgenomen in 1984, zes jaar voor de wereldberoemde cover van Sinéad O’Connor en lang voor Prince de song opnam in zijn live repertoire.

De track werd opgenomen in de Flying Cloud Warehouse in Eden Prairie door Prince zijn vaste mixer Susan Rogers. Alles werd volledig geschreven, gearrangeerd en gebracht door Prince zelf. Enkel de backing vocals werden ingezongen door Susannah Melvoin en Paul Peterson.

Michael Howe, de archivaris van Prince Estate, legt uit hoe waarom de opname nu plots opduikt: "Ik spotte de opname in het archief, toen ik enkele weken geleden bezig was met een inventaris van de periode rond 1984. Mijn mond viel open van verbazing, en nadat ik mijn kin had opgeraapt van de grond nam ik de tape mee naar boven om ze te analyseren. We slaagden erin om een digitale versie te maken zodat het nummer vandaag alsnog kan worden uitgegeven, wat erg bijzonder is."

Bij de song hoort een video met onuitgegeven beelden van Prince & The Revolution die hun choreografie inoefenen. Prince zelf besliste om de beelden te maken als deel van zijn oefenproces. Zo kan de kijker alsnog met eigen ogen zien hoe his purple highness zich met totale overgave aan zijn werk wijdde en daar zelfs emotioneel van werd. Zelfs zonder toeschouwers.