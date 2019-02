Primeur in ‘30 jaar VTM’: Christoff brengt duet met Stan Van Samang MVO

01 februari 2019

Een dubbele primeur vanavond in de verjaardagsshow ‘30 jaar VTM’. Daarin zal zanger Christoff namelijk voor de allereerste keer samen met Stan Van Samang op het podium staan. Ze brengen samen ‘Een Ster’, de song van Christoff die door Stan werd herwerkt in Liefde voor Muziek en een gigantische hit werd. Voor Christoff is het ook het allereerste optreden sinds zijn hartoperatie enkele weken geleden. De twee staan bovendien niet alleen op het podium. Ook Silvy De Bie, Lady Linn, Kris Wauters, Dana Winner en Johannes Genard van School is Cool - allemaal deelnemers uit de voorbije seizoenen van Liefde voor Muziek - zijn van de partij voor een uniek optreden.

‘30 jaar VTM’: vanavond om 20.40 bij VTM.