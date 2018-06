Primeur: Graspop volledig uitverkocht Steven Alen

16u14 187 Muziek Alle tickets voor de Graspop Metal Meeting zijn de deur uit. De voorbije week werden de allerlaatste 500 dagtickets voor openingsdag donderdag verkocht. De combitickets en de dagtickets voor de andere dagen waren al langer weg.

"Alle tickets én alle logementen zijn de deur uit", luidt het. "Het festivalpark op de Stenehei in Dessel verwelkomt van donderdag 21 juni tot en met zondag 24 juni 200.000 bezoekers."

Het is de allereerste keer dat het festival helemaal uitverkocht is voor de aanvang ervan. Het vindt uitzonderlijk vier volledige dagen plaats omdat de organisatie dit jaar Guns N' Roses kon strikken als headliner voor de eerste dag. Op het festival spelen meer dan 120 bands, waaronder Iron Maiden, Volbeat, Ozzy Osbourne, Ghost, Parkway Drive, Avenged Sevenfold, Megadeth, Marilyn Manson, A Perfect Circle, Judas Priest en Ayreon.

Wachtlijst

Nu alle tickets zijn verkocht, zijn geen dagkassa's beschikbaar. "Voor iedere ticketcategorie is er wel een wachtlijst actief waar kandidaatticketkopers zich op kunnen registreren", laat de organisatie weten. "Ook nog steeds actief is de online omruilservice waar reeds aangekochte tickets op een veilige en reguliere manier aangeboden kunnen worden voor doorverkoop. Geretourneerde tickets worden aangeboden aan geregistreerden op de wachtlijst. Alle info is op graspop.be/nl/tickets consulteerbaar."

Om het grote aantal bezoekers aan te kunnen, maakte de organisatie het festivalterrein iets breder. Het aantal toegangspoortjes werd verdubbeld, er zijn nieuwe parkings en campingbezoekers kunnen langs een aparte ingang.