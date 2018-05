PREVIEW: Het WK-lied van Pat Krimson is klaar, en je kan het hier beluisteren TDS

18 mei 2018

18u00 0 Muziek Het WK in Rusland komt steeds dichterbij, en daar horen ruim voldoende lofliedjes bij. Pat Krimson zorgde voor het ondertussen al derde WK-lied van dit jaar, na dat van de Brusselse rapper Damso en dat van De Pitaboys. Hij doopte de song ‘Belgium Davai’, wat zoveel betekent als "Alles geven”. het nummer werd opgenomen in de Russische hoofdstad Moskou.

Het nummer is dan ook niet splinternieuw, zo vertelde de dj al. “Het is een herwerking van mijn hit ‘Paranoid in Moscow’, een nummer dat ik solo uitbracht in 1998", vertelt Krimson. “Moscow, dat leunt meteen goed aan bij Rusland, he. Ik stop het in een hedendaags jasje en voeg er enkele voetbalelementen aan toe.”

Voor wedstrijden van Racing Genk en eerdere wedstrijden van de Rode Duivels in Brussel was Pat al de vaste dj van dienst. Hij draaide onder meer het publiek warm voor de kwalificatiematch tegen Wales en een match tegen Frankrijk. Hij gelooft nu alvast in 'zijn' WK-lied. "'Belgium Davai' geeft een adrenaline-kick en geeft de supporters dat echt eenheidsgevoel bij elk voetbalfeestje. Een heel catchy melodie en het hoog meebrulgehalte voor jong en oud maar toch met een eigentijdse sound."

Je kan hier een preview van 'Belgium Davai' beluisteren: