Praga Khan viert 30ste verjaardag met Belgische tournee SD

05 februari 2019

06u30

Bron: Nieuwsblad 0 Muziek Het is dertig jaar geleden dat de eerste single van Praga Khan uitkwam: ‘Bula, bula’. De ideale gelegenheid voor Maurice Engelen en de zijnen om nog eens op de Belgische podia te kruipen. Ook Engelen’s andere groep, Lords of Acid, maakt een comeback.

In 1989 bracht Praga Khan zijn eerste single, ‘Bula, bula’, uit. De danceact was een ongezien succes in binnen- en buitenland en nummers van de groep kwamen zelfs op de soundtrack van films als ‘Basic instinct’ terecht. Recent tourde de groep rond Maurice Engelen vooral in de Verenigde Staten en Canada, maar hun dertigjarig bestaan willen ze in eigen land vieren. Deze zomer zullen ze dus voor het eerst in vier jaar weer op Belgische podia staan. Niet alleen spelen ze op de festivals, in het najaar breien ze er ook een heuse theatertour aan.

Lords of Acid, Engelen’s nevenproject, maakt ook een comeback. Eerst maakt deze groep een tournee door de Verenigde Staten, en daarna zal Engelen voor het eerst in 17 jaar met Lords of Acid opnieuw in België spelen. Op vrijdag 17 mei kan je zowel Praga Khan als Lords of Acid aan het werk zien in concertzaal De Casino in Sint-Niklaas.