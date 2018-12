Prachtig: Niels Destadsbader brengt live zijn nieuwe single en zorgt voor een krop in de keel MVO

24 december 2018

Niels Destadsbader veroverde de harten van Gert en James met een intiem miniconcert in ‘Gert Last Year’. Bij grote kampvuren zong Niels ‘Vlinders in haar buik’. Iedereen zat er muisstil bij met een krop in de keel.