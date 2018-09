Postuum album Johnny Hallyday volgende maand in de rekken TDS

06 september 2018

17u41

06 september 2018

Het laatste en postume album van de Frans-Belgische oerrocker Johnny Hallyday verschijnt op 19 oktober bij Warner en zal de naam "Mon pays, c'est l'amour" dragen. Dat hebben verschillende Franse media donderdag gemeld.

Jean-Philippe Smet overleed op 5 december 2017 op 74-jarige leeftijd. Hij heeft in zijn carrière zeker 110 miljoen platen verkocht. Zijn laatste is zijn 51ste album. Het is in de laatste maanden van zijn leven opgenomen.

Het was ook voorwerp van het dispuut tussen de kinderen van de rocker omtrent zijn nalatenschap. Het album omvat tien liedjes: "Made in rock n roll", "Mon pays, c'est l'amour", "L'Amérique de William", "4m2", "Back in L.A.", "J'en parlerai au diable", "Pardonne-moi", "Je ne suis qu'un homme", "Tomber encore" en "Un enfant du siècle".