PORTRET. Little Richards 'a-wop-bop-a-loo-bop-a-lop-bam-boom' galmt nog altijd door in de geschiedenis Gijsbert Kamer

10 mei 2020

15u00

Bron: Volkskrant 0 Muziek Rock ‘n roll-legende Little Richard (1932-2020) Rock ‘n roll-legende Little Richard (1932-2020) is zaterdag aan botkanker overleden . Zijn muziek klonk niet alleen baanbrekend, zijn voordracht veroorzaakte eveneens een revolutie.



De zaterdag aan botkanker overleden Little Richard (87) was niet de eerste rock ’n roll-ster die de wereld voortbracht. Elvis Presley, Fats Domino en Chuck Berry maakten al plaatjes voordat de in 1932 in Macon, Georgia als Richard Wayne Penniman geboren Little Richard met ‘Tutti Frutti’ zijn eerste hit had. Maar je kunt gerust stellen dat zijn uitgeschreeuwde “A-wop-bop-a-loo-bop-a-lop-bam-boom!” aan het begin van ‘Tutti Frutti’ de oerkreet van de popmuziek was zoals die tot vandaag de dag beleefd wordt.

