Populaire Maasmechelse rapper Aziz Özel (28) onverwachts overleden MMM

28 juli 2018

17u00

Bron: eigen berichtgeving 0 Muziek Aziz Özel, de populaire rapper uit Maasmechelen, is deze middag levenloos bij zijn thuis aangetroffen. De hulpdiensten snelden nog ter plaatse, maar alle hulp bleek te laat. Het parket is een onderzoek gestart, en een wetsdokter zal ter plaatse komen.

Over de juiste omstandigheden bestaat nog geen duidelijkheid, maar mogelijk gaat het om een hartfalen. De twintiger was gedreven bezig met rapmuziek en bouwde de populaire hiphopformatie La Famiglia mee uit. Aziz is al jaren een gekend gezicht in de gemeente, en iedereen reageert dan ook geschokt. Zo werkte hij jarenlang op de jeugddienst en stond een periode aan het hoofd van jeugdhuis 't Alibi.

