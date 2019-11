Poging twee: Sting opnieuw geboekt voor Gent Jazz SDE

18 november 2019

09u42 2 Muziek Vorige zomer moest hij zijn optreden op Gent Jazz nog last minute afzeggen vanwege keel- en stemproblemen, maar deze zomer zou Sting (68) dan toch écht op het Belgische festival te zien zijn. De Britse muzikant gaat namelijk opnieuw op tournee en doet op 14 juli ook Gent Jazz aan.

“We hebben zopas het slechte nieuws vernomen dat Sting op doktersvoorschrift vanavond niet langer mag spelen”, meldde Gent Jazz vorig jaar, amper enkele uren voor het optreden van de Britse muzikant, op sociale media. “Daarom zijn we helaas genoodzaakt de show te annuleren.” Een keelontsteking zorgde ervoor dat Sting niet kon optreden, en ook nog een paar andere concerten van zijn Europese tournee moest afzeggen. Gent Jazz engageerde zich toen meteen om de gedupeerde festivalgangers te vergoeden. Fans konden kiezen om geen terugbetaling te krijgen - uit solidariteit met het festival - een gedeeltelijke terugbetaling, of een volledige terugbetaling. Die terugbetaling is momenteel nog niet helemaal afgehandeld wegens problemen met de verzekering, maar de organisatie blijft ermee bezig.

Ondertussen is er dus wel goed nieuws. Sting gaat in de zomer van 2020 opnieuw op tournee, en doet daarbij ook Gent Jazz aan, op dinsdag 14 juli. De ticketverkoop start op vrijdag 22 november om 10 uur op www.gentjazz.com. Tickets kosten 110 euro (golden circle) en 90 euro (standaard). Wie een ticket kocht voor het geannuleerde concert van Sting vorige zomer en geen of slechts een gedeeltelijke terugbetaling vroeg, ontvangt de komende dagen een e-mail voor een exclusieve voorverkoop – van 20 november (9 uur) tot 21 november (23.59 uur). Wie koos voor een volledige terugbetaling, zal samen met de rest van België zijn kans moeten wagen voor een ticket.