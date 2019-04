Poezelig stemmetje, keiharde boodschap: Angèle vecht in nieuwste clip tegen seksisme Jacob De Bruyne

17 april 2019

00u00 0 Muziek Laat er geen twijfel over bestaan: de populairste Belgische artiest van het moment is Angèle. Nog geen 24 uur nadat de Brusselse haar clip 'Balance ton quoi' lanceerde, werd hij al meer dan 2 miljoen keer bekeken. Een clip met een boodschap dan nog, want de 23-jarige blondine haalt uit naar seksisten en iedereen die vrouwen niet au sérieux neemt. "Ik ben méér dan een dier."

"Ik ben meer dan een dier", zingt Angèle (23) in 'Balance ton quoi'. "Rapmuziek is in, maar ik merk dat ze beter verkoopt als er vuile praat in voorkomt. Misschien is het tijd om die wetten eens te verbreken. Een vrouw die haar benen spreidt zou normaal zijn of zo?" Angèle zingt het met een poezelig engelenstemmetje, maar de boodschap komt keihard binnen. Net als de middelvinger die ze opsteekt in haar roze prinsessenjurk, met daarop de niet mis te verstane boodschap: 'Go fuck yourself'. Ook niet mis te verstaan is het lange okselhaar dat ze laat zien. "Zonnig, hilarisch én broodnodig", noemt 'Le Parisien' de clip van 'Balance ton quoi' - overigens een woordspeling op 'Balance ton cul', of 'Schud met je poep'. En de grootste krant van Frankrijk is niet de enige die enthousiast is. "Duizendmaal dank voor deze video, Angèle. Je inspireert me", staat er te lezen onder haar video op YouTube. In minder dan 24 uur tijd haalde 'Balance ton quoi', dat al enkele weken hoog in de Franse hitlijsten staat, meer dan 2 miljoen views. Een unicum voor een Belgische artiest.

Angèle Van Laeken, het kleine zusje van rapper Roméo Elvis en dochter van muzikant Serge Van Laeken en actrice Laurence Bibot, bracht vorig jaar haar debuutalbum uit. Maar ondanks haar achtergrond sleutelde ze zelf aan de weg. Dat deed ze vooral met korte filmpjes op Instagram, en in een goed jaar tijd breidde ze haar aantal volgers uit van een paar tienduizend naar ruim 1,4 miljoen. In de clip zingt Angèle dat ze te maken krijgt met mensen die zeggen dat ze haar carrière dankt aan haar bekende ouders en broer. Maar: "Wat is jullie probleem?", zingt ze. Het is maar één voorbeeldje van het seksisme waar succesvolle vrouwen mee te maken krijgen, is de boodschap.

Verdict van de rechter

Voorts speelt de Brusselse zangeres nog een rechter in een rechtszaal vol heren én dames die zich schuldig hebben gemaakt aan vrouwonvriendelijke uitspraken en #metoo-praktijken. Nadat iedereen aan het woord is geweest, is het verdict voor iedereen hetzelfde: een herscholing op de 'Anti-seksisme Academie'. Daar geeft Angéle - uiteraard - zelf les.

Voor haar clip werkte ze opnieuw samen met Charlotte Abramow, de regisseur met wie ze ook de video's van 'La Loi de Murphy' en 'Je Veux Tes Yeux' inblikte. "We hebben hetzelfde gevoel voor humor", zei Angèle daar eerder over. "Ik behandel wezenlijke zaken in mijn muziek, maar ik hou ook van een beetje lichtvoetigheid. Ik doe alles met een knipoog. Charlotte kan mijn teksten perfect in beelden vertalen." Het feit dat ook Pierre Niney - de Franse Matteo Simoni - een rolletje speelt in de video, helpt het aantal clicks ongetwijfeld ook een beetje. Al heeft de bekroonde Franse acteur niets te maken met de verkoopcijfers van Angèles album 'Brol', dat in Frankrijk al drie keer platinum haalde.

Stem van een generatie

"Angèle is razend populair omdat ze een stem is van een generatie jonge, zelfstandige en intelligente meisjes die dezelfde dromen hebben als mannen", licht Qmusic-dj Jolien Roets toe. "Het zijn meisjes die vrouwelijk en charmant zijn, maar absoluut niet onderdanig. Angèle vertaalt dit nu mooi naar haar videoclip. Ik denk dat veel meisjes of vrouwen al te maken hebben gehad met één van de ongemakkelijke situaties die zij toont. Ik ben ook dj en kom in het nachtleven weleens grensoverschrijdende dingen tegen. Er is dus nog werk, maar door muzikale helden als Angèle worden meisjes zich bewust van hun sterkte. En dán gebeuren er straffe dingen", knipoogt Roets.