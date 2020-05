Podcast onderzoekt merkwaardig gerucht: “De CIA schreef ‘Wind of Change’ van de Scorpions” mvdb

19 mei 2020

14u45 1 Muziek ‘Wind of Change’ is veruit het bekendste nummer van de (West-)Duitse hardrockband Scorpions. Dertig jaar na de opname is de powerballad met hoge meezingfactor het onderwerp van een Amerikaanse podcast waarin een merkwaardig gerucht wordt uitgespit: “de CIA schreef het nummer”.

Onwaarschijnlijk of helemaal niet? Dat tracht maker Patrick Radden Keefe uit te vlooien in de achtdelige podcastreeks ‘Wind of Change’. De onderzoeksjournalist publiceerde al in het gereputeerde The New Yorker en kwam de bewering te weten via een vriend. Deze ‘Michael’ verleende als losse medewerker een tijdlang diensten aan de Amerikaanse inlichtingendienst. Hij kreeg van een CIA-agent in vertrouwen te horen dat de spionagedienst bij het schrijven van de hit betrokken is geweest.

Klaus Meine, de zanger van de Hannoverse band, schreef naar eigen zeggen het nummer in najaar 1989 nadat hij in augustus van dat jaar samen met Ozzy Osbourne en hairmetalkoningen Mötley Crue had opgetreden in Moskou, de hoofdstad van de toenmalige Sovjet-Unie. De Berlijnse Muur zou pas drie maanden later vallen. Het evenement kreeg de naam Moscow Music Peace Festival en was naar communistische maatstaven ongezien. Het Gorky Park waar het stadion is gevestigd waar de optredens doorgingen, komt in de tekst voor.

Verdekte propaganda

Bij ons stond ‘Wind of Change’ in voorjaar 1991 wekenlang hoog in de hitlijsten. Internationaal groeide het nummer uit tot de achtste meest verkochte single. Naar schatting 15 miljoen fysieke exemplaren gingen over de toonbank. De hoop op verandering die in de tekst naar boven komt, is volgens de podcastmaker in de visie van de CIA een ideaal middel om verdekte propaganda te voeren waarin de westerse (en dus Amerikaanse) manier van leven primeert boven de communistische. Softpower-diplomatie luidt het. De Sovjet-Unie zou overigens na de mislukte coup tegen partijleider Michael Gorbatsjov eind 1991 definitief uit elkaar vallen.

In de postcast komt ook naar voren dat CIA in de Koude Oorlog zich wel vaker mengde in tournees van Amerikaanse artiesten, omdat zij een prima uithangbord voor de VS waren. Zo ging Louis Armstrong eind 1960 naar het pas onafhankelijk geworden Congo waar premier Patrice Lumumba net toenadering zocht tot de Sovjets. De Amerikaanse inlichtingendiensten verleenden volop steun aan concerten, ook al waren artiesten daar soms niet van op de hoogte.

Drugssmokkel

Terug naar het Moscow Music Peace Festival. De organisator was ene Doc McGhee. Deze Amerikaanse rockmanager van de Scorpions en Mötley Crue was betrokken bij grootschalige smokkel van Colombiaanse drugs naar de VS waarbij de Panamese dictator Manuel Noriega (eind 1989 bij een Amerikaanse invasie afgezet) als tussenpersoon optrad. Voor soortgelijke feiten zitten drugsbaronnen in Amerikaanse gevangenissen levenslange straffen uit. Niet bij McGhee, hij werd berecht maar ontliep de cel. Hij had zich tot doel gesteld rockconcerten te gaan organiseren om zo de jeugd van drank en alcohol af te houden. De man kwam zo voorwaardelijk vrij en kreeg van Gorbatjsov het licht op groen om in Moskou het festival te organiseren. Dit klinkt nogal hypocriet, omdat de band Mötley Crue eind jaren tachtig meermaals het nieuws haalde met wilde drank- en drugsfeestjes.

Scorpions-zanger Meine (71 intussen) zelf, ontkende enkele dagen geleden op een Amerikaanse radiozender dat de CIA betrokken was bij Wind of Change. “Het is een podcast, het spreekt heel veel mensen aan, maar het is niet waar”, klonk het.

De achtdelige podcast is hier te beluisteren.