Pleegt Justin Bieber plagiaat op nieuw album? LOV

14 februari 2020

19u27 0 Muziek Justin Bieber bracht vrijdagochtend zijn langverwachte nieuwe album ‘Changes’ uit. Fans zijn razend enthousiast over het nieuwe materiaal van de zanger, maar er is ook één lied in het bijzonder die veel negatieve aandacht trekt. Enkele Twitteraars beschuldigen hem namelijk van plagiaat.

Het liedje ‘Running Over’, een samenwerking met Lil Dicky, trekt wel heel erg veel aandacht. Het melodietje dat gebruikt werd, blijkt wel heel erg veel gelijkenissen te vertonen met ‘Synergy’, een liedje van een minder bekende zanger genaamd Asher Monroe.

In de credits van het nummer van Bieber, wordt Monroe niet vermeld. De zanger werkte dus niet mee aan het nummer, of zijn bijdrage kreeg geen credits, wat ook niet zo netjes is. Het is onwaarschijnlijk dat de melodie werd verkocht, want de zanger gebruikt deze dus ook al voor zijn eigen muziek. Hoe de vork in de steel zit, is dus nog erg onduidelijk, maar het is op z'n minst opvallend te noemen.

