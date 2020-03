Playmate van het jaar Debby Gommeren brengt single uit MVO

06 maart 2020

22u19 0 Muziek Playmate van het jaar Debby Gommeren brengt een eigen rapnummer uit. Ze wil haar carrière graag een nieuwe boost geven. “Ik ben een echt podiumbeest”, zegt ze, “altijd al geweest”. We kennen haar nog als cheerleader van de Antwerp Giants en danseres op verschillende festivals, clubs en feestjes.

“Deze song past echt wel bij mijn leven en ik denk dat vele meisjes zich er wel kunnen in herkennen”, gaat ze verder. “De song gaat over meisjes die jaloers zijn op elkaar en elkaar niets gunnen. En die eigenlijk niets liever willen dat je geen succes hebt en niets bereikt in je leven. Ze proberen je te boycotten. De song zegt ook dat je daardoor nooit mag opgeven en dat je dit juist als motivatie moet gebruiken. En altijd jezelf moet blijven, in je jezelf moet blijven geloven, je passie volgen en je dromen waarmaken. Maakt niet uit wat anderen er van vinden of denken. Ik werd zelf ook gepest vroeger op school, maar toch ben ik altijd in mijn dromen blijven geloven.”

Ook heeft Debby een bijpassende videoclip opgenomen in Maleisië in samenwerking met designer Gina Frias en beautylijn Akero. Deze zal ook binnen enkele dagen te zien zijn op YouTube. De track kun je alvast terug vinden onder de naam ‘Drop It’ van ‘Debby G’ op spotify en iTunes.