Platina voor Bart Peeters met nieuw album ‘Brood Voor Morgenvroeg’ MVO

19 januari 2018

12u31 0 Muziek Bart Peeters bracht op 29 september zijn nieuw album ‘Brood Voor Morgenvroeg’ uit. Twee weken later stond de plaat op 1 in de officiële Belgische ultratop albums lijst en sindsdien staat ze onafgebroken in de top 5. Vandaag krijgt het album de titel 'platina' mee.

'Brood Voor Morgenvroeg' heeft nu ook platina behaald met de verkoop van meer dan 20.000 albums. Zelf zegt Bart daarover: “Een Platina award! En dat in deze tijd... Ik weet het zelf ook niet meer... Maar één ding weet ik zeker: ons publiek is nóg mooier dan onze platen!”

Niet alleen fysiek en op iTunes scheert ‘Brood Voor Morgenvroeg’ hoge toppen, Bart is ook helemaal mee met de streaming platformen. Het album kwam binnen op nummer 36 in de Spotify album top 100 en was daarmee het enige Nederlandstalige album van een Belgische artiest in die hitlijst.