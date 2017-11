Plagieerde Sam Smith 'Creep' van Radiohead? MVO

Er is commotie ontstaan rond een nummer van de 'Too Good At Goodbyes'-zanger Sam Smith. Het liedje 'Midnight Train' zou net iets te veel lijken op de klassieke Radiohead single 'Creep'.

Smith kwam eerder al in opspraak op het moment dat hij een Oscar won voor zijn 'Bondfilm'-nummer 'Writings On The Wall'. Hij beweerde toen dat hij nog nooit van Thom Yorke had gehoord, de iconische zanger van Radiohead. Extra gênant was dat Radiohead ook een themanummer had geschreven voor de nieuwe 'James Bond'-film, maar dat werd afgewezen omdat de producenten liever voor Smith kozen.

Nu is het afwegen of 'Midnight Train' en 'Creep' genoeg op elkaar lijken om gerechtelijke stappen te ondernemen. Luister en oordeel vooral zelf.