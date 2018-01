Plagieerde Lana Del Rey Radiohead? "Ik geloof niet dat ze het niet besefte" DBJ

23u05

Bron: Studio Brussel 11 EPA 2016-02-24 00:00:39 epa05179232 US singer Lana Del Rey arrives on the red carpet for the 2016 Brit Awards at the O2 Arena in Greenwich, London, Britain, 24 February 2016. EPA/ANDREW COWIE Muziek Zangeres Lana Del Rey wordt aangeklaagd door Radiohead wegens plagiaat. Volgens de band zou haar nummer ‘Get Free’ gebaseerd zijn op hun tophit ‘Creep’. Radiohead wil dat de zangeres 100 procent van haar royalties afgeeft. Zelf stelde ze 40 procent voor, maar de Britse band weigerde. Maar wanneer kan je eigenlijk van plagiaat spreken? Frederik Tampere is bassist van de Belgische band The Van Jets, maar ook juridisch adviseur bij het platenlabel PIAS, hij gaf op Studio Brussel tekst en uitleg.

"Een werk moet origineel zijn", zegt Tampere in het programma 'Zender'. "Er moeten persoonlijke elementen van de auteur in te vinden zijn. In dit muzikale geval gaat het om akkoordenschema's, de zanglijn, het ritme en het arrangement."

Of dat nu het geval is, wordt uitgevochten voor de rechtbank. "De advocaten van Radiohead moeten nu aantonen dat er een overeenkomst is tussen 'Get Free' van Lana Del Rey en 'Creep' van Radiohead, dat noemt men een ontlening. Daarbij is ook het toegangscriterium belangrijk. 'Creep' is een hele grote hit geweest, daarom is het aannemelijk om te stellen dat Del Rey dat nummer ooit al gehoord zou hebben."

Als het dus zou gaan om een heel obscuur nummer is dat in de rechtbank moeilijker aan te tonen. Dat was bijvoorbeeld het geval bij 'Frozen' van Madonna, die de mosterd zou gehaald hebben bij een nummer van de Belgische componist Salvatore Acquaviva.

Zelf zegt Tampere een fan te zijn van zowel Lana Del Rey als Radiohead en hij vindt het dan ook moeilijk een uitspraak over plagiaat te doen. "Ik vind het eerder een soort adaptatie, een hommage. Al geloof ik niet dat ze het zelf nooit beseft zou hebben."