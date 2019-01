Pink krijgt ster op Walk of Fame SD

25 januari 2019

15u21

Bron: ANP 0 Muziek Zangeres Pink krijgt voor haar jarenlange carrière een ster op de beroemde Walk of Fame aan Hollywood Boulevard in Los Angeles. Op 5 februari vindt de ceremonie plaats, waarop ook presentatrice Ellen DeGeneres aanwezig zal zijn.

Op 5 februari krijgt Pink haar eigen ster op de Hollywood Walk of Fame, dat maakte de Hollywood Chamber of Commerce bekend. Ana Martinez, producer van de organisatie die de sterren uitreikt, is erg blij dat Pink in de bloemetjes gezet wordt. “Ze is een unieke performer die je tegelijkertijd vrolijk maakt en verrast. Ze hypnotiseert het publiek met haar stem en haar optredens vol actie! We zijn er dus van overtuigd dat fans van over de hele wereld naar Hollywood zullen komen om te zien hoe ze geëerd wordt.” Ellen DeGeneres zal Pink tijdens de ceremonie bijstaan, net als actrice Kerri Kenney-Silver.

De ‘What About Us’-zangeres won sinds het begin van haar carrière in 2000 onder andere drie Grammy’s, zeven MTV Video Music Awards en drie Billboard Music Awards. Ze bracht al zeven studioalbums uit en wist meer dan 50 miljoen albums en 75 miljoen singles te verkopen.

Op 27 juni speelt Pink op Rock Werchter.