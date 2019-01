Pink Floyd-gitarist David Gilmour veilt meer dan 120 gitaren SD

29 januari 2019

16u35

Bron: Rolling Stone 0 Muziek David Gilmour (72) veilt meer dan 120 gitaren uit zijn persoonlijke collectie voor het goede doel. In het uitgebreide aanbod zit onder meer de Black Strat, de 1969 Fender Stratocaster waarmee Gilmour alle muziek vanaf het legendarische ‘Dark Side of the Moon’-album opnam.

In juni zal David Gilmour meer dan 120 gitaren veilen bij veilinghuis Christie’s in New York. Er wordt verwacht dat de beroemde Black Strat, waaraan zelfs een boek gewijd is, tussen de $ 100.000 (€ 87.567) en de $ 150.000 (€ 131.350) zal opbrengen. Ook de andere gitaren zouden waarschijnlijk voor prijzen tussen $ 150.000 (€ 131.350) en $ 300 (€ 262,648) over de toonbank gaan.

Het afscheid van zijn gitaren valt Gilmour zwaar, zo zegt hij in een statement: “Deze gitaren zijn erg goed voor me geweest, en velen van hen hebben me in de loop der jaren muziekstukken gegeven. Ze hebben zichzelf al vele malen terugbetaald, maar het is tijd om ze te laten gaan. Gitaren zijn gemaakt om op te spelen en ik hoop dat ze ergens terechtkomen waar ze hun eigenaars het geschenk van muziek blijven geven. Door deze gitaren te veilen, hoop ik dat ik wat hulp kan bieden waar nodig en dat ik met behulp van mijn liefdadigheidsstichting wat goeds kan doen in deze wereld. Het zal pijn doen om ze te zien gaan, en misschien moet ik op een dag wel een of twee van hen opsporen om ze terug te kopen.”

Wie bang is dat de 72-jarige Gilmour met deze veiling zijn pensioen aankondigt, hoeft zich volgens de Pink Floyd-muzikant geen zorgen te maken. “Ik hoef niet echt op pensioen te gaan. Ik moet die woorden niet zeggen. Als ik op pensioen ga, zal het een rustig, onmerkbaar proces zijn. Maar ik ben nog niet zover.”