Pieter Embrechts brengt nieuwe single uit: "Voor mij persoonlijk is deze rustige periode een zegen"

08 mei 2020

10u20 0 Muziek Hij mag dan wel noodgedwongen thuiszitten, dat belet Pieter Embrechts (48) niet om vanuit z’n kot creatief te zijn. Zo heeft hij met ‘We hebben iedereen nodig’ niet alleen een nieuw nummer uit, hij zingt ook samen met z’n zus Tine de mooiste covers om ziekenhuispatiënten een hart onder de riem te steken.

Pieter stond normaal in Amsterdam op de planken met ‘Lazarus’ - de muziektheatervoorstelling die David Bowie en Ivo Van Hove samen maakten en waarvoor Pieter in Nederland de prijs voor ‘Beste mannelijke hoofdrol van 2020' mee in de wacht sleepte -, maar ook hij ziet z’n bewegingsvrijheid door de coronacrisis serieus ingeperkt. Al probeert de Antwerpenaar wel zo creatief mogelijk om te springen met de lockdown. Zo leverde Pieter met ‘We hebben iedereen nodig’ - een nummer dat Embrechts schreef voor de studenten van Universiteit Antwerpen - al een eerste muzikaal pareltje af. “Ik wilde iets doen om hen een hart onder de riem te steken, aangezien velen onder hen met angsten en depressies kampen”, legt Pieter uit. “Daarom heb ik speciaal voor hen een nieuwe song geschreven. Dat deed ik voor vanuituwkot.be, hun online forum. Die song heb ik in mijn kot opgenomen, en bevriende muzikanten - die nu dus ook thuis zitten - hebben diezelfde dag hun partijen ingespeeld én gefilmd. Aanvankelijk was het niet de bedoeling dat deze song z’n weg zou vinden naar de radiozenders, maar op aansturen van mijn platenfirma heb ik ze toch doorgestuurd. Als ik mensen kan opvrolijken met dit nummer: why not?”

Tijd om te herbronnen

Al is dat niet het enige waar Pieter zich momenteel mee bezighoudt. “Ik geniet er enorm van dat ik nu terug kan keren naar de essentie: gewoon met een gitaar aan tafel zitten en liedjes maken”, zegt hij. “Het is maar een van de dingen waar ik, door het intense schema van ‘Lazarus’, de afgelopen maanden geen tijd voor had. Ik voelde dan ook dat mijn lichaam stilletjes aan begon te protesteren. Ik besef dat het vreemd klinkt, maar voor mij persoonlijk is deze rustige periode een zegen. Ik fiets, doe yoga, mediteer en zet in op gezonde dingen. Dat de ratrace even stilvalt en het leven op een andere manier doorgaat, doet je stilstaan bij het feit dat alles anders kan. Lokaler, trager.”

Zo heeft Pieter sinds de start van de coronacrisis, samen met zijn zus Tine, liedjes ingezongen voor ziekenhuispatiënten die zich eenzaam voelen. “Enkele filmpjes daarvan kan je ook bekijken op mijn Instagrampagina”, legt Pieter uit. “De reacties daarop zijn stuk voor stuk hartverwarmend. Ik heb ook heel veel complimentjes gehad over hoe mooi onze stemmen samen klinken. Onder andere presentatrice Kim Debrie van Radio 2 stuurde een mailtje om te zeggen dat ze onder de indruk was. Grappig, want het was al jaren geleden dat Tine en ik nog samen hadden gezongen. Misschien kan dit wel de aanzet zijn van iets dat we na de lockdown verderzetten.”

Minstens een Dafalgan per dag

Over Tine gesproken: zij liet zich onlangs tijdens ‘Gert Late Night’ ontvallen dat ze dacht dat ze corona had gehad. Vlak voor de lockdown was Tine erg kortademig en voelde ze een enorme druk op haar borst, zo vertelde ze. Ook Pieter gelooft dat hij de ziekte heeft gehad. “Tine is mijn buurvrouw en we delen dezelfde tuin, dus we zitten heel erg in dezelfde bubbel”, klink het. “Social distancing is voor ons niet mogelijk. Als zij het gehad heeft, dan is dat bij mij ook sowieso het geval geweest. Ik kan wel zeggen dat ik twee weken lang barstende koppijn heb gehad, waarbij ik minstens een Dafalgan per dag moest slikken. En dat is niet iets dat ik normaal gesproken doe. Daarnaast voelde het ook alsof ik minder weerstand had. Ik liep niet de hele tijd te hoesten of zo, maar ik voelde me wel erg verzwakt. Ondertussen voelen we ons allemaal gelukkig prima. Ik kan alleen maar hopen dat dit zo blijft.”

