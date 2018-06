Pianist Jef Neve bekent: "Ik speelde muziek van Oscarwinnende film half dronken in"

24 juni 2018

Vandaag, zondag, was Jef Neve van 10.00 tot 12.00 de laatste gast van Kris Wauters in dit seizoen van 'Zot Gedraaid op Joe'. Hij vertelde er over zijn leven en zijn werk, en deed daarbij enkele verrassende uitspraken.

“Eigenlijk heb jij toch een soort van Oscar in de kast staan?”, vroeg Kris aan het begin van zijn uitzending aan Jef. “Een heel kleintje dan”, bevestigde Jef bescheiden. “Ze hadden mij gevraagd om piano te komen spelen voor de filmmuziek van The Artist, die stomme film van een aantal jaar geleden die alle Oscars heeft weggekaapt. Het was initieel niet de bedoeling dat ik die pianopartij ging spelen, want ze hadden daar al iemand voor, maar die pianist was ziek geworden op de dag van de opnames. Wat ik eigenlijk tegen niemand heb gezegd, is dat ik toen een gigantische kater had van de avond ervoor. Dus ik heb de pianopartij van The Artist half zat ingespeeld”, lachte Jef.

“Door Eddy Wally heb ik de marathon van New York uitgelopen”

“Ik ben al zo lang ik weet een ongelofelijke fan van Eddy Wally”, bekende Jef. “Ik heb vorig jaar de marathon van New York gelopen en ik had voor mezelf een playlist gemaakt. Die was samengesteld in functie van hoe moe ik ging zijn na een uur, twee uur, ... En voor het laatste uur had ik uitsluitend muziek van Eddy Wally in mijn playlist gestoken. Tegen dan was er maar één man die mij over de streep kon trekken en dat was Eddy Wally. Het is gelukt. Zelfs al lachend, zonder pijn. Allemaal dankzij Eddy Wally.”

Is Jef Neve een meezinger?

Kris vroeg zich af of Jef een fervente meezinger is. “Ik ben echt de meest verschrikkelijke zanger ever”, vertelde Jef al lachend. “Tijdens mijn opleiding aan het conservatorium moesten we ook leren zingen. Mijn lerares zang heeft het na twee lessen opgegeven bij mij. Ze is dan met de directeur gaan babbelen, want ik ging nooit slagen voor dat vak. Ze vond het jammer, met mijn pianotalent, dat ik daardoor mijn opleiding moest stoppen. We moesten dus een oplossing vinden en ik heb dan plechtig moeten beloven dat ik op een podium nooit mijn mond ging opendoen.” Kris nam de proef op de som en draaide Jefs favoriete meezinger ‘Viva La Vida’ van Coldplay. “Het is minder erg dan je denkt. Of ja, het is erg, ik geef het toe”, lachte Kris.

Koffie drinken met Thom Yorke

Wanneer Kris en Jef het hadden over zijn favoriete groep Radiohead, vertelde Jef een straf verhaal over Thom Yorke: “Ik heb hem ooit in Brussel ontmoet, omdat hij zich inzette voor de klimaatverandering en kwam spreken op een congres. Ze zochten nog artiesten die geëngageerd waren om daar wat kracht bij te zetten, zodanig dat Thom niet alleen stond. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik had nog nooit van Thom Yorke gehoord. Ik had al wel eens de naam Radiohead horen vallen, maar ik kon hen niet linken aan Thom Yorke. Dus ik ben in de namiddag een koffie gaan drinken met hem, niet wetende wie er tegenover mij zat. Soms vroeg ik: ‘en wat doe je zoal in het leven?’ Toen hij zei dat hij een zanger was, zei ik: ‘dat is plezant. En met wie speel je zoal?’ Totdat de naam ‘Radiohead’ viel. Zo een rode tomatenkop heb ik nooit meer gehad”, lachte Jef.