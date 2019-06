Philippe Zdar, lid van houseduo Cassius, overleden na val van gebouw TK

20 juni 2019

09u18

Bron: Belga 2 Muziek Philippe Zdar, lid van het Franse houseduo Cassius, is gisteren op 50-jarige leeftijd overleden. De producent is per ongeluk gevallen van een gebouw in Parijs, heeft zijn manager laten weten aan Franse media. Wat er precies gebeurd is, is niet duidelijk. “Hij viel per ongeluk uit een raam”, aldus zijn agent zonder verdere details te geven.

Cassius, dat Zdar vormde met Boom Bass, brak eind jaren tachtig door in het Franse clubcircuit. Bij ons is Cassius vooral bekend van de nummers ‘Cassius 1999', ‘Feeling For You’ en ‘The Sounds of Violence (Feel Like I Wanna Be Inside of You)’.

Het duo bracht in totaal zeven albums uit, de laatste (Ibifornia) verscheen in 2016. Naast zijn werk voor Cassius produceerde Zdar voor onder meer Phoenix, Cat Power en Kanye West.

