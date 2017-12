Phil Collins opnieuw opgenomen in ziekenhuis: "Het gaat erg slecht met hem" KDL

10u44

Bron: De Telegraaf 5 Photo News Phil Collins. Muziek Fans maken zich opnieuw grote zorgen om Phil Collins nu de 66-jarige muzikant alweer opgenomen is in het ziekenhuis.

Collins, die al meer dan tien jaar gehoorproblemen heeft, kondigde in 2011 zijn afscheid van de muziekwereld aan nadat hij door een zenuwbeschadiging niet meer in staat was om te drummen. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan en de artiest trok zijn besluit om te stoppen met muziek later weer in omdat hij het "creatieve proces" van muziek maken zo miste.

Twee jaar geleden moest Collins onder het mes wegens rugproblemen en die lijken nog altijd niet van de baan. De artiest loopt steevast met een wandelstok en optreden kan hij enkel nog zittend. De chauffeur van Collins liet nadat hij de zanger deze week naar het ziekenhuis bracht een opvallende uitspraak ontvallen: "dat hij nog kan optreden is een wonder. Het gaat echt erg slecht met hem", klinkt het.