Phil Collins (68) maakt erg broze indruk tijdens concerten in Australië TK

10 februari 2019

09u09

Bron: AD 0 Muziek De wereldberoemde Britse zanger/drummer Phil Collins (68), die momenteel bezig is met zijn internationale ‘Still Not Dead Yet Live’-tour, is na afloop van zijn concerten in Australië op het vliegveld van Sydney gefotografeerd in een rolstoel. Collins treedt wegens rugklachten al jaren grotendeels zittend of lopend met een stok op, maar zou volgens DailyMail nu wel heel erg broos zijn geworden.

Voormalig Genesis-frontman Collins viel in 2017 in zijn badkamer. Het rugletsel dat hij daarbij opliep, had meerdere operaties nodig om hersteld te worden. Na de ingrepen bleef hij echter last hebben van een zogenaamde klapvoet, waardoor hij moeilijk loopt. De recensies over zijn recente concerten in Australië zijn echter wel lovend. Volgens Collins, die het drummen tegenwoordig overlaat aan zijn 17-jarige zoon Nick, loopt hij weliswaar wankelend, maar mankeert er aan zijn gezondheid verder niets.

Collins is al even aan het touren: hij startte in 2017 met een Europees deel, gevolgd door grote Zuid- en Noord-Amerikaanse tours. Hij werkte net zijn concerten in Australië af. “Ik dacht dat ik stilletjesaan zou pensioneren”, aldus de zanger. “Maar dankzij mijn fans, familie en de steun van een paar buitengewone artiesten heb ik mijn passie voor muziek en optreden herontdekt. Het wordt tijd dit opnieuw te ervaren. Het voelt gewoon goed.”

De superster - bekend van megahits als ‘In the air tonight’, ‘Easy lover’, ‘You can’t hurry love’ en ‘Against all odds’ - zal binnenkort opnieuw door Europa trekken. België doet hij niet aan, maar op donderdag 20 juni geeft hij een concert in het Goffertpark in Nijmegen. Collins boekte met name in de jaren tachtig veel hits. Volgens concertorganisator Mojo heeft Phil Collins meer Top 40 -singles in Groot-Brittannië gehad dan iedere andere artiest in die tijd. Hij verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen albums.

Phil Collins, 68, looks frail as he is pushed through Sydney airport in a wheelchair https://t.co/p7bjqroah3 Daily Mail Celebrity(@ DailyMailCeleb) link