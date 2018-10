Pharrell woest: Trump draait ‘Happy’ op dezelfde dag als schietpartij Redactie

30 oktober 2018

06u28

Bron: ANP, AD 0 Muziek Zanger en muziekproducent Pharrell Williams is allesbehalve blij met de laatste actie van de Amerikaanse president Donald Trump. Die draaide namelijk Pharrells hit Happy tijdens zijn laatste politieke rally in Indiana, die plaatsvond op dezelfde dag als de schietpartij in de synagoge in Pittsburgh waarbij 11 mensen om het leven kwamen.

De zanger sommeerde zijn advocaat direct een brief te sturen naar de Amerikaanse president, met daarin de eis zijn muziek niet meer te gebruiken.

“Op de dag dat een gestoorde nationalist een massamoord pleegt, speelde u het nummer Happy. Er is helemaal niets 'happy' aan een dergelijke tragedie en daarbij heeft u ook geen toestemming gekregen om deze track af te spelen", meldt de advocaat van Pharrell aan Trump.



Williams is niet de eerste artiest die eist dat de president stopt met het draaien van zijn of haar muziek. Steven Tyler van Aerosmith heeft zijn onvrede hierover al meerdere malen uitgesproken. Ook Adele wil niet dat hij haar nummers bij publieke bijeenkomsten afspeelt.