Pharrell Williams zegt kritiek op hitnummer 'Blurred Lines' nu wel te begrijpen

15 oktober 2019

12u30

Bron: AD Muziek Alhoewel hij het in eerste instantie afdeed als 'sensatie zoeken', snapt Pharrell Williams inmiddels de kritiek op zijn hitnummer 'Blurred Lines'. Dat vertelt de muziekproducent in een interview met GQ.

Het liedje uit 2013 heeft de afgelopen jaren veel kritiek gekregen, met name om de zin ‘I know you want it’ (Ik weet dat je het wil) die herhaaldelijk wordt gebruikt en volgens critici te veel verwijst naar misbruik.

Pharrell, die het nummer samen met Robin Thicke schreef, zegt dat hij het commentaar eerder niet begreep, omdat hij juist veel positieve reacties kreeg van vrouwen. “Ik dacht: waren hebben ze het over?’’, aldus de muzikant. “Veel vrouwen zijn gek op het nummer en de energie die het ze geeft. En vrouwen zingen zulke teksten ook, dus wat is daar 'misbruikerig' aan?’’

Later kwam hij desondanks tot een ander inzicht. “Ik ging me realiseren dat er mannen zijn die dit soort taal gebruiken om misbruik te maken van vrouwen. En het maakt niet uit dat ik me niet zo gedraag, of hoe ik over dingen denk. Het gaat erom dat dit vrouwen raakt, ook al is het niet de meerderheid. Ik realiseerde me dat we in een chauvinistische cultuur leven in dit land, en ik was me er niet van bewust dat mijn nummer daarmee geassocieerd werd. Nu begrijp ik dat.’’