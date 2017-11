Pharrell Williams komt met nieuw nummer... over 100 jaar MVO

10u36 0 AFP Muziek '100 Years - The Song We'll Only Hear If We Care' van Pharrell Williams wordt pas in 2117 wordt uitgebracht. Het zit voorlopig verstopt in een safe die enkel vernietigd kan worden door water. "We zullen er dus voor moeten zorgen dat de aarde niet opwarmt."

Het project komt er uit bekommernis voor het milieu. De song is een creatieve expressie van het delicate evenwicht tussen natuur en tijd, en van het effect dat de mens op zijn omgeving heeft. Pharrells exclusieve track zal opgenomen worden op een plaat gemaakt uit de klei en bewaard worden in een hoogtechnologische safe die enkel vernietigd kan worden wanneer hij ondergedompeld wordt in water.

Wanneer het zeeniveau door de klimaatverandering alarmerend blijft stijgen, voorspellen wetenschappers dat een significant deel van het land binnen 100 jaar onder water kan komen te staan. De enige manier om te garanderen dat dit originele muziekstuk in 2117, dus binnen een eeuw, beluisterd kan worden, is de tragische gevolgen van de opwarming van de aarde aan te pakken. Het is ondertussen duidelijk dat wanneer wij onze manier van leven niet veranderen, toekomstige generaties deze song nooit zullen horen. '100 Years' van Pharrell Williams komt uit in 2117, maar enkel #ifwecare.

“Iedereen zou hetzelfde moeten doen voor de aarde," Zegt Pharrell Williams. "Iedereen heeft er alle belang bij om de natuur voor de toekomst te bewaren. Het draait allemaal om wat je de volgende generaties nalaat." Pharrell zet zich al lang in voor de bescherming van het milieu en is zich bewust van het belang van menselijke acties om de klimaatsverandering aan te pakken.