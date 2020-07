Peter Green, oprichter van Fleetwood Mac, overleden op 73-jarige leeftijd SDE

25 juli 2020

18u21

Bron: BBC 106 Muziek De Britse gitarist Peter Green, vooral bekend als een van de oprichters van Fleetwood Mac, is op 73-jarige leeftijd “vreedzaam in zijn slaap" overleden. Dat hebben zijn advocaten bekendgemaakt.

“Het is met grote droefheid dat de familie van Peter Green laat weten dat hij dit weekend is overleden, vreedzaam in zijn slaap", klink het in de mededeling. “Een uitgebreidere mededeling zal de komende dagen komen.”

De Londense gitarist richtte in 1967 de groep Fleetwood Mac op, samen met drummer Mick Fleetwood. Hij was onder meer verantwoordelijk voor de nummers ‘Albatross’ en ‘Black Magic Woman’. Maar drie jaar later verliet Peter de band, omdat hij worstelde met z'n mentale gezondheid en een drugsverslaving. Halverwege de jaren zeventig kreeg hij de diagnose schizofrenie. Hij bracht heel wat tijd door in ziekenhuizen waar hij elektroshocktherapie kreeg. Door z'n ziekte verdween hij ook een tijdje van het toneel.

Pas in 1979 dook hij terug op. Met solowerk, maar hij werkte ook mee aan nummers van andere muzikanten, waaronder het solo-album van Mick Fleetwood. Eind jaren 1990 richtte hij de Peter Green Splinter Group op. Tussen 1997 en 2004 bracht de groep negen albums uit.

In 1998 was hij een van de acht leden van Fleetwood Mac die opgenomen werden in de Rock & Roll Hall of Fame, samen met Mick Fleetwood, Stevie Nicks, Lindsey Buckingham, John McVie, Christine McVie, Danny Kirwan en Jeremy Spencer.