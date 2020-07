Gesponsorde inhoud Perfect’ van Ed Sheeran: grootste hit van de laatste tien jaar Aangeboden door Betway

07 juli 2020

08u00 0 Muziek ‘Perfect’ van Ed Sheeran prijkte het afgelopen decennium het langst bovenaan de Belgische hitlijst. Ook de nummer twee van de lijst met tophits is op naam van de Britse zanger met de gouden keel: ‘Shape of You’. De top drie besluit met ‘Sweet but Psycho’ van Ava Max. Wat zeggen de meest succesvolle nummers van de laatste tien jaar over de muziekvoorkeuren van ons land?

Meest succesvolle liedjes in België

Dat Ed Sheeran er met de eerste én tweede plek vandoor gaat, is geen verrassing. In 2017 meldden de krant dat de 60.000 tickets voor zijn concert op Werchter in 2018 in slechts 40 minuten de deur uit waren. Naast Ed Sheeran en Ava Max komen onder andere Justin Timberlake (Can’t Stop The Feeling), Calvin Harris en Dua Lipa (One Kiss) en Tones and I (Dance Monkey) in de lijst met meest succesvolle nummers voor. Ook Somebody That I Used Know van de Belgisch-Australische zanger Gotye bemachtigde een plekje in de lijst. Dat is geen grote verrassing, het nummer werd destijds grijsgedraaid. Zo vaak zelfs, dat er werd geschreven dat hij het nummer zelf soms een beetje beu was.

Wat maakt een nummer tot een hit?

In 2014 maakten we een overzicht van de best verkochte hits sinds 1954. Maar wat maakt nu precies een ware hit, wat zijn de bouwstenen voor een zogenoemde ‘topper’? Betway spitte de internationale hitlijsten van 2010 tot 2019 door en analyseerde de meeste succesvolle nummers om te zien wat een lied populair maakt in een land. Er werd daarbij gekeken naar hoe lang een lied in die periode de hitlijst aanvoerde.

De meest succesvolle nummers werden in het onderzoek aan de hand van verschillende factoren geanalyseerd. De toonsoort, tempo en maatsoort bepalen hoe een nummer technisch in elkaar steekt en werden voor elk lied gecheckt. Naast het technische aspect, woog mee welk gevoel een lied bij het publiek oproept. Om dat te bepalen, werden de dansbaarheid en de energie van het nummer onder de loep genomen. De onderzoekers maakten gebruik van Tunebat om te zien hoe energiek of dansbaar een nummer is.

Belgen houden van snel en dansbaar

Uit de statistieken blijkt dat Belgische muziekluisteraars over het algemeen warm worden van snellere nummers. Hiermee wordt een hoog tempo bedoeld, waardoor een nummer snel aanvoelt. Volgens het onderzoek hebben de meest succesvolle nummers gemiddeld een BPM (beats per minute) van 121. Dat een hoog tempo populair is, is niet gek. Kijkmagazine noemt het een van de voorwaarden voor een lied dat in je hoofd blijft hangen. Ook de dansbaarheid is voor Belgen belangrijk, zo blijkt uit de score van 72 op 100.

Voorkeur voor popsong met toonsoort F of C

Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat een lied de meeste kans heeft op de felbegeerde nummer één-positie als het een popsong is. Hier is België overigens niet de enige in, want hetzelfde geldt voor de meeste andere onderzochte landen. Verder is de toonsoort van het ideale lied bij voorkeur F of C. Op het gebied van de energie van het nummer blijkt de muzieksmaak in België gemiddeld, hier is geen uitschieter naar boven of beneden te bespeuren.

Belgische zomerhit 2020

Nu we weten wat nodig is voor een hit, kunnen we speculeren wie de opvolger van Mee Naar Boven van Niels Destadbader wordt en de zomerhit van 2020 scoort. Er zal dit jaar volgens VRT geen liveshow van Zomerhit van Radio 2 plaatsvinden. Maar dat betekent niet dat er geen onofficiële zomerhit de kroon bestijgt. Zoals blijkt uit het eerder vermelde onderzoek, hebben snelle en dansbare nummers een goede kans om de Belgische hitlijsten te bestieren. Als het aan Studio Brussel ligt, is de uit de hand gelopen TikTok-grap Waar Is Dat Feestje van Omdat Het Kan Soundsysteem en DJ Jack Amai M’n Klak in ieder geval een goede kanshebber.