Pearl Jam kondigt na zeven jaar nieuw album aan HAA

13 januari 2020

23u48

Bron: BuzzE, AD.nl 42 Muziek Pearl Jam komt voor het eerst in zeven jaar met een nieuw album. De Amerikaanse rockband van zanger en gitarist Eddie Vedder presenteert op 27 maart ‘Gigaton’, hun elfde studioplaat. Dat heeft de groep op zijn website bekendgemaakt.

Het laatste album was ‘Lightning Bolt’ uit 2013, waarvoor de groep een Grammy won. "Het maken van deze plaat was een lange weg", zegt gitarist Mike McCready in een korte verklaring op de website. "Het was emotioneel duister en soms zeer verwarrend. Maar het proces was ook opwindend en gaf ons een experimentele plattegrond naar muzikale verlossing.”

McCready had in november al laten weten dat de groep recent weer de studio in was gedoken. De groep had dit weekend op sociale media al gehint op een spannende mededeling, met twee mysterieuze foto's.



Pearl Jam geldt als een van de grootste bands die de Amerikaanse stad Seattle in de jaren negentig heeft voortgebracht. Hun debuutalbum ‘Ten’ sloeg in 1991 in als een bom, dankzij hits als ‘Jeremy’, ‘Alive’ en ‘Black’.



Deze zomer, op 2 juli 2020, staat Pearl Jam als headliner op het podium van Rock Werchter. Diezelfde maand treedt de groep ook twee keer op in de Ziggo Dome in Amsterdam. Die concerten zijn uitverkocht.