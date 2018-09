Paul Simon stopt met optreden: "Ik kijk uit naar een normaal leven" Redactie

06 september 2018

11u00

Bron: De Morgen 0 Muziek Nog tien concerten en dan zit Paul Simons (76) loopbaan als liveartiest erop. Vrijdag verschijnt nog wel een nieuw album, In the Blue Light. Zijn laatste? "Dat is een mogelijkheid, ja. Ik vind nu andere dingen belangrijker dan liedjes schrijven."

Het loopt tegen achten op vrijdagavond als Paul Simon zich telefonisch meldt. Zijn locatie? "Een klif op het puntje van Long Island, ten oosten van New York. Ik kijk uit over de Atlantische Oceaan. Ja, dat uitzicht hoort bij mijn huis. Het lot is me gunstig gezind geweest."

Dat lot bracht Simon een loopbaan van ruim zestig jaar. Vanaf 1970 solo, daarvoor met Art Garfunkel in het beroemdste duo uit de popmuziek. De bijsluiter van het telefoongesprek is duidelijk: "No questions about Art." De relatie tussen beiden was vaak gespannen, maar zou sinds hun laatste reünietournee volledig voorbij zijn.

Vrijdag verschijnt In the Blue Light, Simons veertiende soloplaat. Daarop herinterpreteert hij zijn eigen werk. Geen radioklassiekers, maar albumtracks als 'Some Folks' Lives Roll Easy' (1975) en 'Darling Lorraine' (2000). Het uitkomen van de plaat valt in het laatste deel van zijn afscheidstournee. Op 22 september speelt hij zijn slotconcert in New York.

Waarom wilde u oude liedjes opnieuw op­nemen? Waren ze eerst niet goed?

