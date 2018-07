Paul McCartney verrast fans met gratis concert in Liverpool Daimy Van den Eede

30 juli 2018

13u03

Bron: VTM NIEUWS 0 Muziek Verrassing in Liverpool: zanger Paul McCartney kwam er optreden in ‘The Cavern’. Daar speelden The Beatles meer dan vijftig jaar geleden een van hun eerste concerten. McCartney kondigde het concert enkele uren van tevoren aan op zijn Twitterpagina. De tickets, die gratis waren, vlogen meteen de deur uit.

McCartney brengt in september een soloalbum uit, ‘Egypt Station’. In 'The Cavern' speelde hij zowel nieuwe als oude nummers.