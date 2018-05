Paul McCartney ontvangt Britse ridderorde SD

04 mei 2018

18u13

Paul McCartney (75) heeft de Orde van de Broeders van de Eer ontvangen als erkenning voor zijn bijdrage aan muziek in het Verenigd Koninkrijk en de rest van de wereld. De 75-jarige artiest ontving de onderscheiding vrijdag op Buckingham Palace.

The Order of the Companions of Honour, zoals de Britten de ridderorde noemen, geldt als beloning voor verdiensten op het gebied van onder andere kunst, literatuur en muziek. McCartney kreeg vorig jaar al te horen dat hij de onderscheiding zou krijgen. Het kan gezien worden als een upgrade van zijn huidige status als Sir, de titel die de voormalige Beatle draagt sinds hij 21 jaar geleden tot Ridder werd geslagen.

McCartney mag zich nu Companion of Honour noemen en dat maakt hem trots. "Ik zie dit als een enorme eer voor mij en mijn familie. Ik denk ook aan mijn ouders, die hier ongelofelijk trots op zouden zijn", laat de zanger weten in een reactie. Zijn vrouw Nancy Shevell was aanwezig bij de uitreiking van de onderscheiding.

