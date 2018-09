Paul McCartney na 36 jaar weer op nummer 1 met album kv

17 september 2018

03u39

Bron: ANP 0 Muziek Na 36 jaar flikt Paul McCartney het weer. Zijn nieuwste album prijkt bovenaan de hitlijsten in de VS. Het is voor het eerst sinds 1982 dat de ex-Beatle een album op nummer één heeft staan, waarmee de legendarische rocker opnieuw bewijst nog steeds een van de meest populaire artiesten aller tijden te zijn.

'Egypt Station' is de achtste plaat op eigen titel waarmee de 76-jarige muzikant de hoogste positie van de ranglijst haalt. Een aantal van die nummer 1-hits maakte hij samen met The Wings, de band die hij samen met echtgenote Linda oprichtte na The Beatles.

Met die legendarische band scoorde Paul 19 hoogste noteringen, de laatste nog eind 2000, toen Greatest Hits-plaat 1 acht weken de albumlijst aanvoerde in de VS.

Domme kapitein

Zonder hem bij naam te noemen, haalt McCartney op de plaat uit naar Donald Trump. In 'Despite Repeated Warnings', een song over de klimaatsverandering, klinkt het: "Ondanks herhaalde waarschuwingen omtrent de gevaren die eraan zitten te komen, luisterde de kapitein niet naar wat was gezegd" en "degenen die het luidst roepen, zijn niet altijd de slimsten".

Op de BBC voegde hij daaraan toe: "Mensen die klimaatverandering ontkennen... Dat is het domste ooit. Af en toe hebben we, op het schip waar wij allemaal op zitten, een maffe kapitein. Die brengt ons recht naar de ijsberg, hoewel hij ervoor gewaarschuwd was dat dit niet zo'n cool idee is." Gevraagd of hij iemand voor ogen had, zei hij: "Trump natuurlijk. Al is hij lang niet de enige."