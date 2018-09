Paul McCartney haalt op nieuw album uit naar president Trump TDS

13 september 2018

19u16

Bron: BELGA 0 Muziek Paul McCartney heeft op zijn vorige week verschenen nieuwe cd "Egypt Station" een liedje gemaakt omtrent mensen die blind zijn voor klimaatsverandering en viseert daarbij zonder zijn naam te noemen ook de Amerikaanse president Donald Trump.

In het liedje is onder andere te horen: "Ondanks herhaalde waarschuwingen omtrent de gevaren die eraan zitten te komen, luisterde de kapitein niet naar wat was gezegd".

"Degene die het luidst roepen zijn niet altjd de slimsten", zingt Macca ook omtrent klimaatnegationisten. "Mensen die klimaatsverandering ontkennen... ik denk dat dit het domste ooit is", zei de ex-Beatle donderdag tegenover de Britse openbare omroep BBC.

"Zodoende wilde ik een liedje maken dat daarover handelt en in de grond zeggen 'Af en toe hebben wij op het schip waar wij allen op zitten een maffe kapitein en hij brengt ons gewoon naar de ijsberg hoewel hij ervoor gewaarschuwd was dat dit niet zo een cool idee is'", aldus Macca.

Gevraagd of Sir Paul iemand voor ogen had als "maffe kapitein", luidde het antwoord: "Uiteraard is het Trump, maar er zijn genoeg andere ook. Hij is niet de enige."