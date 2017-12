Paul McCartney feliciteert Ringo Starr met zijn titel DBJ

Bron: ANP 0 Photo News Sir Paul McCartney en Sir Ringo Starr Muziek Paul McCartney heeft Ringo Starr via Twitter gefeliciteerd met zijn koninklijke onderscheiding. De ex-drummer van The Beatles mag zich voortaan Sir Ringo Starr noemen. "Beste drummer beste vriend", schreef 'Macca' over zijn oud-collega.

Paul McCartney mag zich al sinds 1997 Sir noemen. Beide Beatles kregen in 1964 al een MBE, die onderscheiding kregen ze samen met George Harrison en John Lennon, de andere leden van The Beatles, ook uit handen van koningin Elizabeth. Lennon heeft zijn lintje overigens teruggestuurd in de jaren zeventig van de vorige eeuw.

Huge congrats Sir Ringo! Sir Richard Starkey has a nice ring to it. Best drummer best pal! X Paul pic.twitter.com/ew5PuxhEv1 Paul McCartney(@ PaulMcCartney) link

Ringo werd vlak voor The Beatles doorbraken drummer bij de band. Hij volgde Pete Best op. Hij schreef voor de band 'Octopus's Garden', een track van het album Abbey Road, en 'Don't Pass Me By' dat terug te vinden is op The White Album. Verder schreef hij met Lennon en McCartney mee aan 'Flying' en 'What Goes On'.

Zelfverzonnen gezegden van Ringo waren ook inspiratiebronnen voor Beatlesongs. Zo zei de drummer vaak "Tomorrow Never Knows". Die uitspraak werd gebruikt voor een track op Revolver. Hij bedacht ook de uitdrukking 'A Hard Day's Night'.