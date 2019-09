Paul McCartney droomt steeds vaker van John Lennon TK

24 september 2019

19u26

Bron: ANP 0 Muziek Zanger Paul McCartney droomt steeds vaker van zijn overleden muzikale partner John Lennon. Dat vertelde hij tijdens een bezoek aan de Late Night Show van Stephen Colbert. De presentator haalde tijdens het gesprek een foto tevoorschijn van het tweetal tijdens de gloriejaren van The Beatles. De vier muzikanten gingen in 1970 uit elkaar.

"Ik droom steeds vaker over John", bekende de 77-jarige McCartney. "Als je zo lang en intensief met elkaar hebt samengewerkt, als je zo'n diepe, betekenisvolle relatie met iemand had, dan vind ik het heel mooi als diegene terugkomt in je dromen. Ik heb vaak dromen over de band. Het zijn vaak gekke dromen, maar ze zijn altijd mooi; ik praat dan met John over dat we iets moeten gaan doen.” Soms komt in zijn dromen over de Beatles-tijd een basgitaar overdekt met plakband voor, voegde McCartney daar nog aan toe.

The Beatles geldt als een van de grootste bands aller tijden. McCartney en Lennon waren de muzikale spil van de groep. Lennon werd in december 1980 doodgeschoten door Mark David Chapman, die met mentale problemen kampte, voor de deur van het complex in New York waar hij en Yoko Ono woonden.